Visnadi | «Brozovic non rimarrà in Europa Lukaku lo riprenderei»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I temi caldi in casa Inter sono due in questo momento: Marceloe Romelu. Giannidice questo su Sky Sport. OPERAZIONI –dice: «Non credo chein, mi sembra siamo alle discussioni finali. Mi piacerebbe scegliesse l’, però gioca al rialzo e prova a prendere più soldi per andare in Arabia Saudita. Non c’è molta etica nei sauditi, dopano il calcio nuovamente e il mercato intero. Sarebbe bello, ma c’è l’interesse dell’Inter e i soldi sono tanti.è un grande giocatore, non finirà la carriera lì. Tornerà in, parlando di ingaggi l’Inter spinge perché 6 milioni per 3 anni sono tanti. Fossi nei nerazzurri io proverei ad acquistare ...