Vietato il numero 88 | Piantedosi peggio di Montanari

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nell’epoca del vale tutto non ha senso niente. Diversamente non saremmo stati oltre due anni rinchiusi per iniziativa di un assessore al traffico di Potenza con l’avallo di un politico creato in laboratorio prima e di un banchiere che mentiva sapendo di mentire o almeno speriamo, se no la tragedia sarebbe ancora più fonda. Diversamente non avremmo affidato una roba colossale come la gestione ecologica del pianeta a una disagiata in treccine laureata prima del diploma e diplomata senza aver mai frequentato la scuola. Diversamente non daremmo credito a squilibrati che per “salvare il pianeta” sono pronti a spopolarlo, a fare estinguere la specie umana. In questo tempo di individui retrocessi a mattoni di un muro di follia, senza anima, che genera coscienza, che genera scelta, che genera responsabilità, solo mattoni schiacciati fra loro, che si pressano e si controllano, può accadere ...