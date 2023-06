Video Tottenham | Vicario | ' Un sogno essere qui'

È ufficiale il trasferimento di Guglielmo Vicario dall'Empoli al. Guarda ilcon le sue prime ...... Guglielmo Vicario, dall'Empoli al. Per lui, un contratto con gli Spurs fino al 2028. Vestirà la maglia numero 13. Guarda ilcon le sue prime immagini con la nuova ......alle critiche derivi dal fatto di essere un tifoso della squadra di calcio del, che " non ... Più avanti nel, Holland ha parlato di ciò che voleva trasmettere con la serie affermando: " ...

Video, Vicario al Tottenham: le prime immagini La Gazzetta dello Sport

Bayern Munich are set to make an improved offer for Tottenham and England forward Harry Kane. On Tuesday there were reports that Bayern made a £70m bid for the 29-year-old England captain but Spurs ...The father of Guglielmo Vicario admits his son struck an immediate rapport with Tottenham manager Ange Postecoglou.The former Empoli goalkeeper moved to Spurs y ...