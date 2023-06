Video | Sinner | i Carota Boys si preparano per Wimbledon

Manca poco ormai al via del tabellone principale del torneo di tennis di Wimbledon e i Carota Boys, tifosi speciali di, si preparano a portare il loro supporto al numero uno italiano. Guarda il ...Applausi invece per Bublik, che nel turno precedente ha superato Jannik, costretto al ritiro. Alla fine ha avuto la meglio in due set proprio Bublik, che si è imposto 6 - 3 7 - 5.... dopo Dzeko in uscita Brozovic, Onana e Gosens - Draft NBA, Wenbanyama agli Spurs e due fratelli nei primi cinque - Ganna campione italiano a cronometro, Zana non difenderà il tricolore - Per...

Jannik Sinner piega in due il francese Alexandre Muller e vola al 2 ... Eurosport IT

Jannik Sinner ha postato sul suo profilo Twitter uno spot pubblicitario che lo vede protagonista. Al di là del prodotto, l'altoatesino nel breve video pronuncia delle parole interessanti: "Sono stato ...video berrettini Berrettini ... è praticamente impossibile. post sinner Sinner giura: “Sono pronto” Il nostro uomo di punta, come già accade da un anno, è Jannick Sinner, n. 8 del mondo, che lo scorso ...