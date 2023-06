VIDEO IN – Zanotti fuori dalla sede dell’Inter | «Ho rinnovato! Sul futuro…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha appena rinnovato il suo contratto con l’Inter per altri due anni. Lo ha confermato lui stessodel club. Di seguito ilvista del nostro inviato Roberto Novella. RINNOVO – Mattialaha parlato così: «Ho rinnovato il contratto con l’Inter per altri due anni. Abbiamo parlato di questo e basta. Sono contento di continuare questo percorso. San Gallo? Non so ancora niente, poi parleremo con la società. Non so se andrò in prestito, c’è ancora tempo. Non ho ancora parlato con il mister, magari parlerò in futuro». Fonte: inviato Inter-News.it – Roberto Novella Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...