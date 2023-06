“Victor Osimhen ha accettato il trasferimento al Bayern Monaco”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)piace al, secondo le ultime notizie dei media tedeschi, il nigeriano pronto a trasferirsi in Bundesliga. Notizie Calciomercato Napoli –è la centro di tantissime voci di calciomercato. Il giocatore nigeriano piace in Premier League, ma sono molti i top club che cercano un attaccante di riferimento in avanti. Ilè una di questa squadre. mentre il Psg è pronta a fiondarsi sull’ultimo capocannoniere della Serie A, qualora dovesse perdere Mbappè che piace al Real Madrid. Intanto dalla Germania Sport1 fa sapere chehailal. A quanto pare il ...

Aspettando la cessione di Kim e la decisione di, il Napoli si sta muovendo anche centrocampo, dato che anche Diego Demme è destinato a lasciare il club. Tra i nomi fatti, per ...sarebbe in procinto di accettare il Bayern Monaco . Secondo quanto riportato dalla testata tedesca SPORT1, l'attaccante del Calcio Napoli avrebbe vinto il ballottaggio con Harry Kane ...... esultanza golvuole tornare in Germania ed ha aperto al Bayern Monaco. L'ostacolo, però, è il prezzo dell'attaccante nigeriano, fissato dal presidente del Napoli De ...

Osimhen, De Laurentiis fissa un prezzo mostruoso: i club interessati CalcioNapoli1926.it

Victor Osimhen piace al Bayern Monaco, secondo le ultime notizie dei media tedeschi, il nigeriano pronto a trasferirsi in Bundesliga.Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non è intenzionato a cedere Victor Osimhen, attaccante azzurro, per meno di 150 milioni di euro. Il Napoli non ha fretta di vendere, ...