Viaggio nei sentimenti e lotta di classe in Temptation Island

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Come si passa da prodotto popolare a lessico famigliare? Quand’è che si può dire sancito lo status di non più programma di quelli su cui capitiamo scanalando o recuperiamo in frammenti sul telefono, ma di, come si dice di quella del secolo scorso, appointment tv? Lunedì pomeriggio ero in un ambulatorio, e il ragazzo che mi stava preparando la fattura chiacchierava con le colleghe, io stavo spippolando il telefono senza ascoltarli quando una frase ha risvegliato il mio inconscio come certi richiami profondi e mi ha fatto capire che avevo imprudentemente preso impegni per la serata. La frase era: «Inizia ilnei». Ilneiè il modo in cui Filippo Bisciglia, gestore degli svincoli di, definisce il girare a vuoto dei disgraziati che ...

