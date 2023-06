Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)DEL 28 GIUGNOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE; UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER LA TIBURTINA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA METRE, CHIUSURA ANTICIPATA PER LAVORI SULL’INTERA LINEA GIOVEDI’ 29 ALLE ORE 21.00 E VENERDÌ 30 GIUGNO ALLE ORE 20.00; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ...