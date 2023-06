Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)DEL 28 GIUGNOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; RESTIAMO SULLA A1, DOVE PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E TIVOLI IN DIREZIONE NORD; UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALL’USCITA PER LA TIBURTINA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA CASSIA BIS DOVE PER LA ...