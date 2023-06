Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)DEL 28 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RECUPERO DEL MEZZO PESANTE COINVOLTO NELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E GUIDONIA MONTECELIO; AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE NORD; RESTANO RIPERCUSSIONI AL TYRAFFICO CON CODE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ ...