Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2023 ore 08 | 15

(Di mercoledì 28 giugno 2023)DEL 28 GIUGNOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA DIRAMAZIONESUD E SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, ANCHE QUI A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLATERAMO FINO ALLA TRIONFALE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA METRE, CHIUSURA ANTICIPATA PER LAVORI SULL’INTERA LINEA GIOVEDI’ 29 ALLE ORE 21.00 E VENERDÌ 30 GIUGNO ALLE ORE 20.00; FINO AL TERMINE ...