(Di mercoledì 28 giugno 2023) Gian Piero, ex allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dei granata Gian Piero, ex allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dei granata. Le sue dichiarazioni: «Ilha. Quando fai 53 punti vuole dire averuna grande stagione anche se il rammarico c’è sulche si sarebbe potuto fare qualcosa di più. I granata possono ripartire da un’ottima base: Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Ilic, Zima, tutti giovani che possono rappresentare lo zoccolo duro».

Simonascrive: "Non potrò mai dimenticare il nostro Sanremo 2004. Se non ci fossi stato tu, la barca non sarebbe rientrata in porto". webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime ...Avevo anche parenti aCentro. Insomma, ho mangiato pane e Toro fin dall'infanzia. E poi ho sottoscritto più abbonamenti nel corso degli anni, gli ultimi nelle stagioni di Gian Piero. ...... non a caso, fanno parte del progetto 20 Years of Style - , Shade, nome d'arte di Vito, è ... Nato anel 1987 da padre tarantino e madre foggiana, a sedici anni Shade si fa conoscere nella ...

Ventura: «Il Torino ha fatto bene a confermare Juric» Calcio News 24

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...