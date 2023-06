Venom 3 | primo sguardo al ritorno di Tom Hardy in un video dal set

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tomè stato paparazzato sul set di3 indossando lo stesso outfit della scena post-credits di Spider-Man: No Way Home. Sono emersi in rete alcunidal set di3, terzo capitolo del franchise Sony con Tomnei panni di Eddie Brock. Le riprese sono in corso in Spagna e alcuni fan hanno paparazzato l'attore mentre era intento a girare una scena in cui camminava per strada con lo stesso outfit indossato nella post-credits di Spider-Man: No Way Home. I fan sui social hanno quindi ipotizzato che3 possa iniziare immediatamente dopo quella scena e che possano esserci altri riferimenti all'amichevole ragno di quartiere. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, ma nei mesi scorsi era …