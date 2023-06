Vedova di Paolo Rossi guiderà la Federcalcio donne | Federica Cappelletti unica candidata

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Pablito, Lassù, sarà contento., la moglie che gli è stata al fianco fino alla fine, entra autorevolmente nel mondo del calcio: è l'alla presidenza della. L'assemblea è in programma oggi, 29 giugno 2023

Il calcio donne italiano cambia, e cambiano anche i suoi vertici. Alla guida della serie A, al suo secondo di professionismo, ci sarà Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, candidata unica alla presidenza al voto atteso giovedì 29 giugno. Cappelletti, giornalista e presidente della Fondazione che porta il nome di Pablito, aveva annunciato all'ANSA

