Vasseur | «Credo che Sainz sia molto sottovalutato Leclerc? Vuole vincere sempre e a volte sbaglia»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il Corriere della Sera intervista il team principal della Ferrari, Fred. «In Canada abbiamo fatto passi in avanti, avevamo chiaro dal primo giorno che cosa non andasse su questa macchina, veloce in qualifica, sul giro singolo, ma difficile da portare in gara».dice che occorrono mesi per avere sviluppi. I primi problemi sono emersi a marzo, da lì è iniziato il nuovo percorso. All’arrivo diin Ferrari si parlava di Mondiale. Gli viene chiesto chi gli aveva detto che questa macchina sarebbe stata da vertice e su quali basi. «Non mi va di dare la colpa a nessuno. Ma l’anno scorso sono stato fatte certe scelte. Dai primi chilometri a Fiorano, e poi nei test in Bahrein, abbiamo capito che non funzionavano. Le simulazioni avevanoalcuni effetti negativi sul comportamento della vettura. ...