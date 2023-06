Varato a Livorno il dodicesimo esemplare della linea Benetti Oasis

(Di mercoledì 28 giugno 2023)nel cantiere diil nuovo superyacht didi 41,14 metri di lunghezza, ribattezzato Maverick e appartenente alla serie. Si tratta deldi questamolto apprezzata: il modello è stato per l’occasione ampiamente personalizzato ed è il primoserie ad essere stato venduto ad un cliente neozelandese che lo riceverà tra pochissimi giorni, al termine delle prove in mare. Le caratteristiche del nuovoGli interni di Maverick sono stati curati dallo studio DPC di Bonetti/Kozerski, mentre l’architettura navale è frutto del lavoro effettuato nel cantiere costruttore di. La barca presenta un baglio di 8,25 metri e un pescaggio di 2,05 ...

... presieduto dal Comune di, per il reinvestimento delle risorse accantonate in passato con ... 'Il LODE haquesto piano straordinario - dichiara l'assessore al Sociale e Casa Andrea ...... di fronte alla banchina alla quale è ormeggiato e dov'è statoil nuovo traghetto Moby Fantasy dell'armatore Vincenzo Onorato . È la protesta silenziosa organizzata adalle ...La Camera di commercio ha recentementedue nuovi bandi a favore delle imprese di Grosseto edi tutti i settori economici. Bando per ...

Varato a Livorno il Benetti Oasis 41 metri ‘Maverick’ SuperYacht24.IT

Aperitivi, show e una cena di gala per gli armatori ’disegnata’ dall’architetto e scenografo Charles Kaisin. Un abbraccio ha suggelatto il passaggio di testimone tra il fondatore Paolo Vitelli e la fi ...Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, all’indomani del 59° Trofeo Sette Colli – Internazionali di Nuoto, comunica l’elenco degli atleti convocati p ...