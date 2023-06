Vangelo di oggi 28 Giugno 2023 | Mt 7 | 15-20 | Video commento

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 28, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni”. “Anche questo impariamo dal nostro padre Abramo: lamentarsi L'articolodi28: Mt 7,15-20proviene da La Luce di Maria.

SE SIAMO DI CRISTO, TUTTA LA NOSTRA VITA VA GIOCATA PER LUI Le altre espressioni del, cheabbiamo ascoltato, sono come la spiegazione e il commento autentico all'invocazione che all'...... Luca Bernabei, fra Roberto Pasolini, Matteo Fiocco) ha fondato l'associazione LabOratorium Aps con l'obiettivo di "comunicare ilcon un linguaggio più adatto al mondo diper riportare ...Forse anche grazie a questi malriusciti film tratti dal romanzo di Stevenson èun dato di ... L'intento prometeico di Jekyll è lo stesso dei servi zelanti della parabola della zizzania del...

Il Papa all’Angelus: buttare via la propria vita è l’unica cosa da temere Vatican News - Italiano

Col più grande cattivo della storia della letteratura, l'autore appena scomparso ci mostra cosa accade a una civiltà in cui “Dio ha fatto l’uomo con il diavolo accanto” ...Sabato 27 maggio a Barbiana si è svolta l’apertura ufficiale del centenario della nascita di don Lorenzo Milani (Firenze, 27 maggio 1923-Firenze, 26 ...