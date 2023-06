(Di mercoledì 28 giugno 2023) E' statocon scritte offensive ilche ritrae Silvio, un'opera dell'artista aleXsandro Palombo che era apparsa ieri mattina in via Volturno, nel quartiere Isola a, ...

E' statocon scritte offensive il murale che ritrae Silvio Berlusconi, un'opera dell'artista aleXsandro Palombo che era apparsa ieri mattina in via Volturno, nel quartiere Isola a Milano, davanti ...Il 21 maggio , una protesta guidata da Vazrazhdane hal'ufficio dell'UE a Sofia e Emil ... Se i dati vengono raccoltila fine dell'indagine, il procuratore supervisore potrà aprire un ...il pestaggio gli aggressori hannolocali e arredi prima di allontanarsi'.

Vandalizzato dopo un giorno il murale di Berlusconi a Milano ... Agenzia ANSA

E' stato vandalizzato con scritte offensive il murale che ritrae Silvio Berlusconi, un'opera dell'artista aleXsandro Palombo che era apparsa ieri mattina in via Volturno, nel quartiere Isola a Milano, ...Raid notturno in via Volturno all’Isola per sfregiare l’opera “Self-Made Man” a poche ore dalla sua realizzazione ...