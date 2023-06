Vaccini per il gatto | quali sono obbligatori e quando farli? I consigli della veterinaria

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cani e gatti posvenire colpiti da malattie infettive gravi e potenzialmente mortali, per questo è importante ricorrere alla vaccinazione. Il vaccino è un farmaco ad azione immunologica, in grado cioè di stimolare una risposta immunitaria specifica che proteggerà l’organismo qualora questo venisse in contatto col patogeno per cui vaccinato. In poche parole, la vaccinazione induce il sistema immunitario a pensare di essere di fronte a un’infezione e a reagire di conseguenza. Tuttavia, per efficace che sia, un vaccino non sarà mai essere protettivo al 100%. Già da diversi anni, la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) ha stilato linee guida per la vaccinazione di cani e gatti, indicazioni utili ai medici veterinari per stabilire il protocollo vaccinale più adeguato caso per caso. Secondo queste, i...