“Unomattina estate” | incidente in diretta | pubblico sconvolto

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 28 giugno 2023) News tv. .è la versione estiva di, in onda dal 1992 su Rai 1. Il programma viene trasmesso dallo Studio 3 del CPTV Rai di Saxa Rubra a Roma e va in onda dal lunedì al venerdì nel corso della stagione estiva. Momenti di grande apprensione adi Tiberio Timperi, infatti c’è stato unin studio in piena. Ilha assistito alla scena e in tanti si sono subito preoccupati. Successivamente è stato lo stesso conduttore televisivo a postare il filmato in questione e a chiarire quanto successo.Leggi anche: “in Famiglia”, Tiberio Timperi scontro incon un collega Leggi anche: “Un miracolo!”. Massimiliano Ossini, l’annuncio ...