Uno spot alla natalità! Schlein | sconcertante attacco alla Rai | per lei fare figli è di destra

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ma qual è il problema, scusate? Adesso inon possono essere più piezz'e core? Che cos'ha Ellycontro gl'incentivinatalità promossi dal servizio pubblico? Che c'è di male nell'augurio biblico, in quel “crescete e moltiplicatevi” che lambisce, i palinsesti e il contratto di servizio della Rai? Con quel tono sempre a metà tra Tina Anselmi e Virginia Woolf twitta, infatti, la segretaria Pd: «Nel contratto di servizio Rai viene tolta la valorizzazione del giornalismo di inchiesta e invece inserita la promozione della natalità. Che significa e come incide sulla programmazione? Un governo di ipocriti che intanto aumenta la precarietà e sta per tagliare il Pnrr sui nidi». Ora, a parte il fatto che ci immaginiamo lo sguardo sconsolato al cielo, da saggio democristanone dell'amministratore delegato Rai ...

"Gli atleti e le società premiati rappresentanosplendidoper tutta la Regione: anche loro saranno assoluti protagonisti di Genova 2024 " commenta l'assessore regionale allo Sport Simona ...Garanzia tau - marin anche per i bambini, con un secondoche presenta la nuova linea tau - marin Junior, composta da un dentifricio espazzolino con protezione antibatterica completa, in 3 ...... i plessi scolastici del territorio nonché gli hot -ferroviari di Aversa (Trenitalia ed EAV) ... Questa tratta sarà, altresì,strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ...

Tennis, Jannik Sinner è il protagonista di uno spot di Gucci: "Sono sempre stato definito un robot..." OA Sport

La Next Gen è sempre più una realtà nel massimo circuito internazionale del tennis. Carlos Alcaraz ha iniziato questa settimana da n.1 del mondo, capace di vincere dopo un adattamento molto rapido il ...Roberto Mancini - il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio maschile - è il protagonista di uno spot che il Dipartimento per le politiche antidroga e il Dipartimento per l’informazione e ...