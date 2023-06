Uno dei bomber più prolifici in Europa verso Napoli | gli azzurri bruciano l’Inter

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilè pronto a sfidaresul mercato. Interesse degliper uno dei migliorid’Dopo la rivoluzione della scorsa estate i tifosinon avrebbero mai immaginato che anche quest’anno potesse ripresentarsi una situazione simile. La vittoria a sorpresa dello scudetto, però ha cambiato completamente i piani dele di Aurelio De Laurentiis. Il primo a lasciare ilè stato il condottiero della straordinaria cavalcata azzurra, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo lo straordinario traguardo raggiunto non ha trovato gli stimoli per proseguire la sua avventura sulla panchina azzurra e ha preferito fare un passo indietro. Al suo posto, dopo settimane di dubbi, Aurelio De Laurentiis ha annunciato Rudi ...

E'straordinario viaggio - inchiesta, ad esempio, quello compiuto dal giornalista palermitano ... come un buco nero, il futuro di un territorio esuoi abitanti", ricorda l'autore, che non fa ...... perché da madre è certamentedegli aspetti che più mi hanno segnato in questa terribile ... inizialmente in particolare sulla questionebambini ucraini deportati in Russia. 2023 - 06 - 28 11:51:...Venerdì scorso è arrivato sulle piattaforme un "nuovo" singoloR. E. M ., accompagnato ieri da un nuovo videoclip. Le virgolette sono d'obbligo perché non si ... "Fudegli ultimi singoli di '...

Italia Femminile, Bartoli: "È stato uno dei migliori anni della mia carriera. Grande campionato e percorso in Champions ... LAROMA24

Uno scambio di email interne a Sony fa capire come la compagnia abbia più paura che Microsoft prenda King che di perdere Call of Duty.Su uno striscione campeggia la scritta "Ma quale merito, la vostra è solo violenza". Ecco, la violenza sarebbe quella del governo e non dei soliti centri sociali aggressivi. Naturalmente non poteva ...