Un’energia rinnovabile meno pulita di quanto sembra

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, il Pnrr punta sull’energia prodotta da biomassa. Eppure in Lombardia, dove c’è il maggior numero di impianti a biogas, agricoltori e i cittadini protestano da tempo. Il video. Leggi

...tonnellate di CO2 evitata grazie alla produzione di...tonnellate di CO2 evitata grazie alla produzione didocumento sulle prestazioni ambientali, economiche e sociali ...A questo proposito, l'ultimo aggiornamento dell' Agenzia Internazionale per l'(Aie) sottolinea che il 2023 farà segnare il maggiore progresso annuale di nuova capacità, con...Insommauomo di successo Enrico Pandian che, con le sue ...materiali sostenibili come il cotone per le tende e l'...materiali sostenibili come il cotone per le tende e l'...