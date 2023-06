Una spia tra noi | il trailer italiano della serie con Damian Lewis e Guy Pearce svela l' arrivo su Sky

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ta la data di uscita italiana su Sky, e in streaming su NOW,di spionaggio inglese Unatra noi, che vede protagoniste le stare Guy, Sky hato ildi Unatra noi, avvincente spy story inin esclusiva sul network e in streaming su NOW il 17 luglio. Una pagina di storia delicata, il racconto di una grande amicizia, la testimonianza di come le azioni di un singolo possano influire sugli equilibri internazionali. Di questo tratta l'avvincente spy story ambientata in Gran Bretagna durante il periodoGuerra Fredda. La, ispirata al bestseller del New York Times di Ben ...