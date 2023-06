Una proposta indecente | l' Inter trema davvero | chi sta per prendersi Lautaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con un prezzo importante, anche un giocatore all'apparenza intoccabile comeMartinez potrebbe salutare l'. Così rivela Calciomercato.com, che parla di contatti tra il club di viale della Liberazione e Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, esponenti delle Merengues hanno contattato i dirigenti nerazzurri perché vorrebbero puntare sull'argentino per sostituire il già partito con direzione Arabia Saudita, Karim Benzema. Al Real serve un 9 vero eè considerato prioritario, anche se non a qualunque cifra. Il contatto fra club è servito proprio a questo, all'per mettere una cifra sul tavolo, molto alta superiore ai 100 milioni, che il Real al momento non è disposto a pagare. Se non dovesse concretizzarsi l'acquisto di Mbappé, tuttavia, tutto potrebbe tornare in gioco. ...