Una nuova Food Court firmata Autogrill atterra all’aeroporto di Fiumicino

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha inaugurato unaal Terminal 1 dell’aeroporto di, consolidando la sua presenza in uno tra i principali scali aeroportuali nazionali in termini di collegamenti e di numero di passeggeri trasportati. “Si consolida ulteriormente, all’esito di una procedura competitiva cui hanno partecipato alcuni tra i principali operatori del settore, la nostra presenza a, una delle più importanti porte d’ingresso in Italia, ampliatasi considerevolmente negli ultimi anni e sempre più hub di innovazioni tecnologiche”, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy di. “L’aggiudicazione della procedura di gara indetta da Aeroporti di Roma testimonia il percorso di crescita e sviluppo di ...

... promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia, torna a dare...percezioni che muovono l'interiorità di ognuno ma anche quelle più ampie che serpeggiano in...... è stato arrestato un minorenne di Fontetrovato in possesso di 40 g di cocaina suddivisa in ... Infine un anziano cittadino di Monterotondo è stato denunciato per la ricettazione dibicicletta ...Sono quasi 20.000 persone che oggi vivono, lavorano, si sono costruitefamiglia: la popolazione dicittàche non sarebbe esistita senza l'impegno di San Patrignano e dei suoi ...

Pompei alza il velo su una nuova scoperta, l'immagine di una natura morta [FOTO] AGI - Agenzia Italia

Torna la linea bus per Osa Mare. Con la linea 56G servizio operativo da sabato 1° luglio e fino al 31 agosto 2023 Previste variazioni anche per servizi urbani di Grosseto (linee g7, g3 e g2) e alle li ...Quindi si va avanti con una diversa procedura senza perdere tempo», ha detto Palazzo Vecchio, mentre il sindaco Dario Nardella ha preferito non commentare l’accaduto. La nuova procedura Adesso è stata ...