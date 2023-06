Una bomba | principe William beccato così al nightclub | con Kate Middleton è finita? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Notte brava per il. Già, il reale e primo erede al trono di Re Carlo, è statomentre si concedeva una serata senza troppe inibizioni in un, il KOKO, locale esclusivo che si trova a Camden, quartiere di Londra. E, dettaglio non irrilevante,era solo soletto, insomma della moglienessuna traccia. Il futuro re, 41 anni, come rivela Dagospia che dà conto della vicenda aveva passato la giornata al Royal Ascot insieme proprio a. Alla sera, però, via libera e fuga: figli e consorte a casa per la serata con gli amici e tanta birra. Al night,è stato infatti filmato con birra in mano e camicia sbottonava mentre ballava su un palchetto del locale. Insieme a lui due amici ...