Un sacrilegio occupare la poltrona di Berlusconi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Negli anni Sessanta un'iconica pubblicità televisiva reclamizzava la China Martini, con Ernesto Calindri e Franco Vol piche nelle vesti di un gentiluomo e di un ufficiale, nell'Italia di fine ‘800, passavano in rassegna le nuove mode concludendo sempre: «Non dura, dura minga, non può durare». Fra queste novità una volta comparve anche il calcio primordiale di quei tempi, per il quale la sentenza fu la stessa: dura minga. Invece il calcio, con i suoi campioni e la sua epopea, ha segnato storia e costume del Novecento diventando il primo fenomeno globale: il mondo nel pallone, insomma. Ora avrà pure smarrito, in nome del dio denaro, certi antichi valori come l'attaccamento alla maglia, ma Eupalla, bizzarra regina del rettangolo di gioco, ha dettato una sempiterna regola aurea: quando un fuoriclasse chiude la carriera, in omaggio al genio che ha dipinto il campo di calcio come un quadro ...