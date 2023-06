Un posto al sole | anticipazioni giovedì 29 giugno 2023 | Marina comunica a Roberto la sua scelta

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Continua con grande successo la messa in onda serale di Unal. Leci fanno sapere che quella di domani 29sarà sicuramente decisiva per quanto riguarda. La Giordano sarà sempre più decisa a lasciare nuovamente Napoli e a ripartire alla volta di Londra dove, in compagnia della L'articolo proviene da KontroKultura.