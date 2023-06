Un posto al sole | anticipazioni 28 giugno | Clara sospettosa nei confronti di Eduardo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Stasera, mercoledì 282023, nuovo appuntamento con la soap Unal. Lo sceneggiato ambientato nella bella Napoli, ogni giorno continua ad intrattenere numerosi spettatori della rete ammiraglia Rai, trasmettendo loro non poche emozioni. Gli spoiler fanno sapere che l’appuntamento odierno vedrà i riflettori puntati su Marina. Facciamo insieme il punto della situazione. Unal28Nella messa in onda di mercoledì 282023, della soap Unal, i tanti telespettatori di Rai Tre vedranno l’attenzione focalizzarsi principalmente su Marina. La donna ha fatto un passo concreto per riavvicinarsi a Roberto, la distanza emotiva tra i due sembra però ormai troppo grande. ...

Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un posto al sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50.

L'episodio di Un posto al sole, andato in onda martedì 27 giugno, ha sorpreso gli spettatori per l'insolito comportamento di Luca De Santis.Continuano a Un posto al sole le vicissitudini matrimoniali di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Sembrano già lontani i tempi in cui i ...