(Di mercoledì 28 giugno 2023) Puntuale, perfino troppo, il primo test di IT-, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. L’appuntamento, in agenda da settimane, prevedeva per oggi il coinvolgimento della regionee delle aree limitrofe per verificare le funzionalità e le criticità del sistema. Una prima con tanto di sorpresa, la realtà spesso supera ogni programmazione. Ilè arrivato dav. Come funziona IT-Come è possibile avvertire un’intera regione con un solo avviso? Una domanda lecita che trova una risposta nelle attuali tecnologie. IT-utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di ...

IT -funziona tramite un sistema di broadcasting per cui non è necessario che i numeri di ... Già testato lo scorso anno su scala locale a Vulcano con unallarme di un'eruzione e in ...Non solo: l'autorità britannica ha appena emanato unsullo stesso sito avvisando che, ... Il gioco finisce quando la vittima decide che è l'ora di passare all'incasso: ilconsulente all'...... soccorso dalla Croce Gialla Emessoper ondata di calore di livello 1 a Genova Un giorno da pompiere per i bambini del Gaslini

Un alert finto per un terremoto vero. Il debutto in Toscana di IT-alert Il Foglio

Il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per dare informazione diretta ai cittadini in caso di gravi emergenze ha fatto il primo test oggi in Toscana. Dopo pochi minuti la terra ha tremato davve ...Il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert è ai nastri di partenza con il primo test in Toscana. In rete sono nate, sulla scia di quanto visto in pandemia con Immuni, le più strampalate t ...