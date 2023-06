Un agente spara e uccide un 17enne Scontri vicino a Parigi video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Dopo la notte di guerriglia urbana a Nanterre, nella banlieue nord-occidentale di, innescata dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni da parte di un poliziotto, le autorità hanno invitato la popolazione alla calma e il governo si appresta a dislocare le forze dell'ordine per prevenire ulteriori disordini. La madre di Nael, il giovane ucciso, invita su TikTok a partecipare a una "marcia bianca" di omaggio, domani alle 14, davanti alla prefettura dell'Hauts-de-Seine. "È una rivolta per mio figlio", dice in un. Ma la leader del governo Elisabeth Borne ha auspicato che "la nostra assoluta esigenza di verità permetta alla pacificazione di prevalere sulla rabbia". L'incidente è avvenuto martedì mattina nei pressi della stazione RER di Nanterre-Prefecture. Inizialmente, le fonti della polizia hanno affermato che un veicolo aveva urtato ...

Quando il giovane al volante si allontana improvvisamente, l'ufficialea distanza ravvicinata, ferendolo a morte. France Info ha riferito che l'è stato preso in custodia dalla polizia ...E si sente l'gridare: Ti sparo in ...Francia, poliziottoe uccide 17enne: incidenti fuori Parigi - FOTOGALLERY struttura subito chiusa Stoccolma, ... E si sente l'gridare: 'Ti sparo in testa' . L'avvocato della famiglia di Nael,...

Disordini in molte zone della Francia, in seguito alla morte del 17enne che - al volante di un Suv noleggiato - dopo non essersi fermato ad un controllo, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e ...Francia, poliziotto spara e uccide 17enne, provocando scontri per tutta la notte nelle banlieue. Il tragico fatto si è svolto a Nanterre, poco fuori Parigi, nella mattinata del 27 giugno, quando un po ...