Un agente spara e uccide un 17enne Scontri vicino a Parigi VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Undi polizia è sospettato di averto a un automobilista di 17 anni a Nanterre a causa di un rifiuto durante un controllo: l'uomo è stato preso in custodia dalla polizia dopo la morte del giovane, che ha suscitato commozione e rabbia in città, teatro di incidenti per diverse ore in serata. I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione Rer di Nanterre-Prèfecture, nella periferia ovest di. In un primo momento, fonti della polizia hanno affermato che un veicolo si era imbattuto nella polizia. Ma uncircolato sui social, autenticato da Afp, ha mostrato che uno dei due poliziotti intervenuti sul posto teneva sotto tiro l'autista; avrebbe poito a distanza ravvicinata alla ripartenza dell'auto. Nelsi sente "tino in testa", ...