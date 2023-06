Ultime Notizie Roma del 28-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e la verdura torniamo lo attacco Russo di ieri sera in Ucraina sul ristorante di crema torsten esca con un bilancio di almeno 10 morti e 56 feriti Intanto il presidente russo Putin ha detto che le armi a disposizione della Brigata Wagner saranno trasferite all’esercito Russo in New York Times afferma che un altro generale Russo era a conoscenza dei piani di play-doh gilet ma il Cremlino parla di speculazione il capo dei mercenari a Minsk lukashenko ha convinto di non ucciderlo stoltenberg afferma la notte è pronta a difenderti da ogni minaccia proveniente da Mosca un Minsk oggi e domani li inviato del Papa il cardinale zuppi a Mosca per incoraggiare i gesti di umanità Sara ricevuto dal consigliere della politica estera del Cremlino La politica non ...