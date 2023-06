Ultime Notizie Roma del 28-06-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 26 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno salito a 10 il numero delle vittime del Raid Russo su kramatorsk mentre il numero di ferite di 61 su una domanda sulla vicenda il portavoce del Cremlino peskov ha detto che la Russia non ufficio infrastrutture civili i bombardamenti sono diretti a siti collegati in un modo o nell’altro a infrastrutture militari intanto Intervistato dal Financial Times il Ministro della Difesa Ucraina afferma che i recenti successi contro le forze russe sono solo un’anteprima di una controffensiva molto più grande dobbiamo in Italia Colgo l’importanza delle sfide comuni purché siano sfide strategiche quando lui si accorge dopo anni che sposta che troppo dipendente e corre ai ripari significa che qualcosa non ha funzionato in passato lo dice la premier Giorgia Meloni ...