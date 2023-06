Ultime Notizie Roma del 28-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Giorgia in emergenza immigrazione una sfida europea che richiede risposte europee l’ha detto il premier in aula alla Camera durante la comunicazione in vista del Consiglio Europeo alla riunione sarà centrale il tema delle migrazioni ha spiegato su questo mi unisco al cordoglio per la recente tragedia Largo delle Coste greche poi ha ribadito l’impegno Ogni sede a stroncare il tragico traffico delle vite che genera queste tragedie sull’ucraina invece dichiarato serve una pace duratura rispetto diritti del paese mentre sul Mes a evidenziatore di non ritenere utile alimentare una polemica interna l’interesse dell’Italia e affrontare negoziato sulla governance Europea Dove si disputa nel complesso e nel rispetto del nostro interesse Nazionale la guerra in Ucraina il leader ...