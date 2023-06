Ultime Notizie Roma del 28-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dailynews radiogiornale cosa vuole di una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco in studio meloni alla camera No alle polemiche sul Mes difendere l’interesse nazionale dice il premier la guerra in Ucraina la crisi in Russia la difesa comune immigrazione sono alcuni dei temi in agenda vista del Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles il 29 il 30 giugno alle 15:30 la Premiere è stra in Senato per la discussione sulle comunicazioni l’attacco Russo akraptor il bilancio al momento è di 9 morti 56 feriti per chi sarebbero stati uccisi 4 bambini zuppi intanto immissione Mosca non ci fidiamo la Russia dice Kiev Riconosci la conferma lukashenko nuove sanzioni americane contro il gruppo Wagner per il New York Times un altro generale Russo sapeva della ribellione di Wagner comparso e voltiamo pagina ma rimango sempre all’estero notte di fare ...