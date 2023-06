Ultime Notizie Roma del 28-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 28 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legge con disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale proroga di tre mesi dal 30 giugno al 30 settembre dal bonus sociale energia che prevede uno sconto sulle bollette a favore delle famiglie economicamente svantaggiate con figli nello stesso decreto anche la proroga per l’Iva sul gas ridotta al 5% della zeramento degli oneri di zuppi a Mosca in missione di pace attacco Russo ha tramato 4 morti 42 feriti Kiev non ci fidiamo della Russia prigogine a Minsk lo conferma nuove sanzioni americane con il gruppo Wagner per il New York Times un altro generale Russo sapeva della ribellione di Wagner un poliziotto scontri nella bandiera proteste violenze ...