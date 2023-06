Ultime Notizie – Gratta e vince 500mila euro a Piedimonte San Germano con un biglietto da 5 euro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Compra come ogni mattina il solito ‘e vinci Miliardario’ da 5con il numero 43. Il fortunato tagliando è stato acquistato aSannel frusinate. “Oggi la fortuna è passata da noi: vinti” scrivono i titolari dello Smile Café del centro commerciale ‘Le Grange’ su Facebook, congratulandosi con il loro cliente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione