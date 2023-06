Ultime notizie Calcio Estero | Kondogbia al Marsiglia | le parole di Kovacic

Quasi 550 orologi con noti marchi ' Maserati ' e ' Philip Watch ' contraffatti , che venivano venduti on - line , sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli che ha denunciato tre ...Una tentata truffa a un' anziana è stata sventata dai carabinieri a Ischia . La donna, 81 anni , ha ricevuto una telefonata in cui un giovane, spacciandosi per il nipote, ha chiesto 5mila euro e ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Bambina scomparsa a Firenze: Dna a occupanti ex hotel Astor per Kata Sky Tg24

Federico Chiesa negli ultimi giorni ha fatto arrabbiare non poco i tifosi della Juventus: ora però è arrivata la smentita.Calciomercato Juventus 2023, il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali: dopo il caos dell’ultima stagione, con ancora penzolante la spada di Damocle della possibile esclusione dalla ...