Ultime Notizie – bollino giallo in 4 città | verde nel resto d’Italia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Caldo e temperature ancora elevate al Sud. Oggi, livello di pre-allerta 1, a Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Lo rileva il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27. “Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”, ricorda il ministero. Domani invecesolo a Messina, per le altre 26. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione