UFFICIALE – Vicario al Tottenham

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Guglielmoè il nuovo portiere degli Spurs, adesso c’è l’ufficialità. Il portiere ex Empoli, sorpresa assoluta dello scorso campionato, inizierà la sua nuova avventura molto presto con la maglia del. Ben 20 milioni nelle casse dell’Empoli, di cui circa 3 anche al Cagliari (da cui i toscani avevano acquistato due anni fa il ragazzo).si presenta: “Un sogno, non ci credo” Non si è fatto attendere il portiere prodigio e ha subito voluto salutare i suoi nuovi tifosi sui social del Totthenam, dopo aver visitato la sua nuova casa e firmato il contratto. Ha raccontato anche di come ha vissuto la trattativa: «La prima volta che mi hanno detto che ilmi voleva non ci credevo. Per me è un sogno essere qui, in una delle migliori squadre d’Inghilterra e in Premier ...