UFFICIALE – Sportiello è un nuovo giocatore del Milan

E'Marcoal Milan . Dopo le visite mediche di ieri, oggi è arrivata la comunicazioneda parte della società rossonera. Il portiere italiano ha firmato fino al 30 giugno del ..., che in rossonero vestirà la maglia numero 57, in carriera ha difeso i pali anche di Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina e Frosinone. - foto LivePhotoSport - . glb/red 28 - Giu - 23 11:...4 Ieri le visite mediche di rito, oggi l'annuncio che ha trasformato il suo acquisto in. Il Milan ha confermato attraverso il proprio sito web e attraverso i propri canali social ...

UFFICIALE: Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan, contratto fino al 2027. Indosserà... Milan News

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e dopo i movimenti delle ultime settimane arriva la notizia dell’acquisto di un nuovo portiere. Si tratta di Marco Sportiello, che arriva a parametro zero. Il ...Il portiere classe 1992 arriva a parametro zero dall'Atalanta MILANO (ITALPRESS) - Marco Sportiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.