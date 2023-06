Ufficiale | Havertz passa dal Chelsea all’Arsenal | NEWS

Commenta per primo Ora è tutto, Kaiè un nuovo giocatore dell'Arsenal . I Gunners hanno ufficializzato sui loro canali l'arrivo dell'asso tedesco dal Chelsea , il classe '99 indosserà la maglia numero 29 come nell'...... ex Udinese e Samdpdoria, lascia la Serie A: èil suo ritorno al NEC Nijmegen. 13.30 - ...Jurrien Timber (classe 2001) dall'Ajax per 45 milioni di euro e dell'attaccante tedesco Kai(......mediche perManca solo la firma per il passaggio di Kaiall'Arsenal. Il tedesco sta completando le visite mediche con i Gunners e nelle prossime ore arriverà l'annuncio. ...

Kai Havertz è un nuovo calciatore dell’Arsenal. Al Chelsea vanno 75 milioni di euro, il tedesco firma fino al 2028.La notizia, nell’aria da giorni, adesso è ufficiale: Kai Havertz lascia il Chelsea per approdare all’Arsenal. A darne notizia sono stati gli stessi “Gunners” tramite un breve post sui social e con un ...