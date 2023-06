Uefa | modificati regolamenti finanziari | stretta su scambi giocatori per evitare valori gonfiati

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sostanziali novità giungono dal Comitato Esecutivo dell’, che ha approvato alcuni importanti emendamenti al Regolamento Licenze per Clube sulla Sostenibilitàa che entreranno in vigore a partire dall’1 luglio 2023. La nuova normativa definisce il trattamento contabile da seguire in merito all’ammortamento del tesseramento dei calciatori e in caso di operazioni dio di calciatori. L’ammortamento del cartellino del giocatore sarà limitato a cinque anni al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i club e migliorare la sostenibilitàa. In caso di proroga del contratto, l’ammortamento può essere ripartito sulla durata del contratto prorogato ma fino ad un massimo di cinque anni dalla data della proroga. L’operazione non avrà valore retroattivo. Per quanto ...