Ue | Meloni | ' Provenzano accusa commissione di decidere per interessi politici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il collegafa un riferimento che mi ha molto colpito, che riguarda il tema della modifica del Patto di stabilità e delle trattative che noi abbiamo aperto con laeuropea. Infatti dice il collega: 'ma lei veramente pensa di poter portare a casa una riforma vantaggiosa, per esempio, in tema di nuova governance, con gli alleati con i quali si accompagna in Europa?' Scusi, collega, lei mi sta dicendo che laeuropea decide come trattarti in base a valutazioni di carattere politico, cioè che le valutazioni, che laeuropea fa, non sono nell'interesse degli Stati nazionali ma nell'interesse dei partiti? Perché quella che lei fa, in questo caso, è un'...