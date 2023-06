Ue | De Luca Pd | ‘Meloni isola Italia e attacca opposizioni’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) – “Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni non vi sono state repliche alle critiche delle opposizioni ma solo veri e propri attacchi inaccettabili. Non era mai successo prima. Ci vuole rispetto per il Parlamento”. Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione Politiche Ue alla Camera Piero Deintervenendo in aula. “Quanto al merito, senza il nostro aiuto l’Ucraina non esisterebbe più come Stato sovrano. è in gioco la tutela dei valori di libertà e democrazia dell’intera Europa”, ha proseguito.“Per questo è indispensabile continuare ad assicurare pieno sostegno con tutte le forme di assistenza necessarie, indispensabile per ottenere un cessate il fuoco, presupposto per una pace giusta. Salutiamo con favore l’iniziativa diplomatica del Vaticano affidata al Cardinal Zuppi -ha detto ancora De-. In questo contesto, è ...