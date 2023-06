Ue | Camera approva risoluzione maggioranza | su altri testi incrocio di voti separati

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) – Lahato ladipresentata dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Il testo è stato ‘spacchettato’ e votato quattro volte per parti separate, tuttete dall’aula. Anche glidepositati a Montecitorio sono stati votati per parti separate, consentendo così unditra i diversi Gruppi e anche trae opposizione. Ladi Azione è stata divisa in due parti, bocciata quella su cui il governo aveva dato parere contrario mata quella che aveva avuto parere favorevole dall’esecutivo. Parere sempre contrario del governo alle varie parti ...