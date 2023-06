Ucraina | Wsj | Prigozhin voleva catturare i leader militari russi | Zuppi | Incoraggiare gesti di umanità | Kiev boccia la visita a Mosca

... nel corso di una visita in una regione a sud dell'che i due stavano pianificando. Secondo ... Le agenzie di intelligence occidentali - spiega il, che cita una fonte che ha familiarità con ...28 giu 10:16 Kiev: "I russi vogliono deportare 300 bambini dall'" Le forze russe stanno pianificando di trasferire circa 300 bambini dal territorio occupato della regione di Zaporizhzhia nella ......della Federazione Russa Vladimir Putin faccia ricorso alle armi nucleari tattiche in. ... A riferirlo è il Wall Street Journal (), che già qualche giorno fa aveva dato la notizia di un accordo ...

Guerra Ucraina, attacco russo a Kramatorsk: 10 morti e 61 feriti, tra le vittime due gemelle. Wsj: Prigozhin v ilmessaggero.it

Yevgeny Prigozhin, Il capo del gruppo Wagner, voleva catturare i leader militari russi nell'ambito dell'ammutinamento della scorsa settimana. È quanto riferisce il Wall Street Journal. Inoltre, ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 490. Secondo il Wall Street Journal, "Prigozhin voleva catturare i leader militari russi". Oggi il cardinale Zuppi è a Mosca per "trovare vie per raggiungere una ...