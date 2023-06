Ucraina | ultime notizie Wsj | «Prigozhin voleva catturare i leader militari russi» Zuppi oggi vede consigliere Putin

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Attacco russo ieri sera su un ristorante di Kramatorsk, nel Donetsk, con un bilancio di almeno 10 morti e 52 feriti, tra i quali anche un bambino e probabilmente un reporter con il fixer che lo accompagnava. Intanto il presidente russoha deciso che le armi a disposizione della brigata Wagner saranno trasferite all’esercito russo.è a Minsk. Lukashenko: “ho convintoa non ucciderlo”. Stoltenberg: “La Nato è pronta a difendersi da ogni minaccia proveniente da Mosca o Minsk”.e domani l’inviato del papa, cardinale, sarà a Mosca per “incoraggiare gesti di umanità”

e smontare la narrazione russa secondo la quale in Ucraina stia andando tutto secondo i piani". "Come sappiamo la situazione è in evoluzione - ha proseguito la premier - anche a seguito delle

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Alto apprezzamento per le iniziative del Papa". LIVE Sky Tg24

Che cosa ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Il testo integrale anche il Consiglio europeo, il quar ...I feriti sono 61: a renderlo noto è stato stamattina il ministero dell'Interno ucraino, come riportato da Rbc-Ucraina. Tra i morti ci sono una ragazza di 17 anni e due sorelle di 14, le cui fotografie ...